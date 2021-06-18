Госдума «хайпанула» и ушла. Топ-5 скандалов с участием депутатов VII созыва

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 17 июня, за три месяца до новых думских выборов прошло последнее пленарное заседание Государственной Думы VII созыва. Уже завтра парламентарии разъедутся по своим регионам, попрощавшись со стенами монументальной «сталинки» на Охотном Ряду. Как отметил Вячеслав Володин, с 2016 года депутаты в общей сложности рассмотрели 6479 законопроектов. Из их числа было принято 2672 закона.

Многие из парламентариев уходят из ГД навсегда, некоторые — лишь на летние каникулы. Как резюмировал политолог Марат Баширов, этот созыв был «бесцветным, не скандальным и не самостоятельным».

Но с утверждением о «не скандальности» можно поспорить. «Политика Сегодня» собрала топ самых ярких депутатов, запомнившихся не только законотворчеством.

Толстой и «черта оседлости»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой стоит на передовой в отстаивании российских государственных интересов — он принципиально отвечал на очередные санкционные угрозы Европарламента, представлял европейцам в ОБСЕ декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, угрожал Парламентской организации Совета Европы (ПАСЕ) выходом из нее России в случае дискриминации и указывал западным гуманистам на «бревно в глазу».

Однако не все шло гладко в выстраивании идеального публичного образа потомка великого русского писателя. В 2017 году, во время дискуссий о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (Толстой был «за»), политик упомянул разрушение храмов в ходе революции 1917 года «выскочившими из-за черты оседлости».

«Не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — сказал тогда Толстой.

Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого /

Депутата обвинили в антисемитизме, масла в огонь подливали либеральные СМИ. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода заявил о «прямом подрыве межнационального мира в стране» вице-спикером ГД и отметил, что Толстой транслирует «старый и лживый антисемитский миф» — основную массу тех, кто разрушал храмы, составляло местное рабоче-крестьянское население, а не «выскочившие из-за черты оседлости с наганами».

Толстой же подчеркивал — не имел в виду конкретную национальность и сожалеет, что был неправильно понят. Вице-спикер символично примирился с Бородой прямо накануне Дня памяти Холокоста. По словам главы ФЕОР, политик попросил прощения у тех, кого он обидел.

Яровая, ее закон и «укол» от Познера

Ирина Яровая — один из самых активных законотворцев в Госдуме. Помимо нашумевшего около восьми лет назад «пакета Яровой», в составе VII созыва она написала закон, предусматривающий до 5 лет колонии за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, закон, ужесточающий наказание за реабилитацию нацизма или распространение недостоверных сведений об СССР во время ВОВ до весомых штрафов и еще несколько жестких инициатив.

Казалось бы, к парламентской работе Яровой в ГД россияне давно привыкли, а сама депутат разработала и социальные, а не только «ужесточающие», законы — взять хотя бы принятый 17 июня, о запрете общения коллекторов с семьями должников. Но имя Ирины Анатольевны вновь «прогремело» в СМИ по другому поводу: после заявления журналиста Владимира Познера в феврале текущего года.

«Яровая Ирина Анатольевна больше всего поразила меня в неприятную сторону», — цитировал телеведущего его собственный сайт.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

СМИ моментально разразились заголовками, вроде «Познер назвал самую неприятную гостью своей передачи». Однако куда более красноречиво характеризует данное заявление скорее интервьюера, чем его гостью. Примечательно, что сама Яровая предпочла не отвечать на своеобразный «нож в спину» от именитого журналиста.

«Будущий президент Украины» Поклонская

В VII созыве депутат и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская доказала, что она — серьезный политик с амбициями, а не «няш-мяш». В новую Госдуму она не пойдет: говорит, уходит на новую работу, но двери в большую политику за собой не закрывает.

Остается только гадать, чем теперь будет заниматься Поклонская: она, пусть и в шутку, собиралась участвовать в выборах президента Украины после завершения срока Владимира Зеленского, заявляла о готовности стать послом России на Украине и даже изъявляла желание вернуться в крымскую прокуратуру.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В скандал Наталью Владимировну втянул прославившийся шоколадными яйцами украинский журналист Дмитрий Гордон. Под благовидным предлогом взяв у политика интервью, он тут же заклеймил позицию Поклонской «изменой родине» и похвастался, что разговор с экс-прокурором проходил «в содружестве с украинскими спецслужбами», а «флешки с материалами» уже находятся в Гааге и станут «свидетельскими показаниями на процессе по делу об аннексии Крыма и развязыванию кровавой бойни на Донбассе».

Примечательно, что оправдания Гордона последовали после жесткой критики его интервью с Поклонской экс-президентом Украины Петром Порошенко и прочими представителями националистически настроенной украинской элиты, пришедшей к власти после 2014 года. Российский депутат отнеслась к поступку бывшего соотечественника со снисхождением.

«Я думала, он серьезный журналист <…>. Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине», — заявила Поклонская.

Хинштейн и его провокативные комбинации

Депутат Александр Хинштейн регулярно обсуждается в СМИ и, как истинный журналист, умеет создавать самые неординарные инфоповоды. Помимо ряда законодательных инициатив, борющихся с цензурой IT-гигантов (так называемое «приземление» иностранных IT-компаний), хамством чиновников и даже матом в соцсетях, Хинштейн знаменит частыми дискуссиями с внесистемной оппозицией.

Так в мае председатель Комитета Госдумы по информационной политике назвал в Twitter полицейских Франции и Израиля известным жаргонным словом. Таким образом парламентарий и экс-помощник главы Росгвардии иронично высмеял широко распространенный в кругах сторонников блогера Алексея Навального оскорбительный лозунг: Хинштейн продемонстрировал юным «оппозиционерам», что правоохранительные органы пресекают беспорядки во всех странах мира, а не только в России.

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«Ровно такие оценки <…> появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители — пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное — только куда более в жестких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», — объяснил свой перфоманс парламентарий.

Твиты Хинштейн удалил, но заметил, что его «провокативная комбинация» удалась. А Ксения Собчак назвала депутата «великим комбинатором современности».

Бессменный Жириновский

Лидер ЛДПР сделал скандал традицией: его манеру выступать с трибун знает вся Россия, а коллеги по Госдуме из других фракций уже не обижаются на резкие выражения. Как верно отмечал в 2014 году Владимир Путин, Жириновский — «зажигает красиво».

politexpert.net / Аврора Зорина

В этом созыве он предлагал продлить возраст детства до 30 лет, а владельцев собак обязать проходить обследование у психиатра. Критиковал феминизм, но обвинял Берлин в «цыплячьем сексизме». Называл ошибкой решение Сталина открыть Второй фронт, а свою партию — политической «девственницей»… И это — только за последний месяц работы VII созыва.

Надо отдать должное: состав Госдумы меняется, а Жириновский остается «топовым» скандалистом и, пожалуй, самым ярким политиком в российском парламенте. Подробнее о легендарном либерал-демократе читайте в нашей статье «Полвека с Жириновским: десять несерьезных выходок серьезного политика».