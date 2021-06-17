Зеленский озвучил условие для открытия русскоязычных школ на Украине

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране могут появится русскоязычные школы, но при одном условии — если в России будут представлены украинские учебные заведения. Об этом политик рассказал в интервью иностранным журналистам, которое опубликовали на официальном сайте президента Украины.

«Хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет», — заявил Зеленский.

Он добавил, что для решения вопроса школ нужно проявлять взаимное уважение и тогда «все будет нормально». Зеленский напомнил, что на территории Украины работают частные английские школы, а в скором времени появятся и венгерские.

Политолог и лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире радио Sputnik выразил мнение, что своими словами Зеленский бросил вызов всем украинцам.

«Он пытается противопоставлять Украину России, противопоставляет наши народы. Россия ни у кого не забирала права учиться на украинском языке — были бы желающие», — сказал политолог.

В пример Кот привел обстановку в Крыму, где есть возможность изучать крымско-татарский, русский и украинский языки.

«А Зеленский отказал русским детям, живущим на Украине, не только учиться, но и даже общаться на родном языке. Вот это — настоящее преступление», — возмутился политолог.

Правительство Украины весной 2019 года приняло закон о языке, который обзывает граждан страны общаться только на украинском во всех областях: учебных заведениях, больницах, торговых точках, судах, полиции и т.д. Исключение оставили только для личного общения и сферы религии.