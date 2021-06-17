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Александр Кержаков возглавил вышедший в РПЛ футбольный клуб "Нижний Новгород"

Спорт
/ Обновлено: 17 июня 2021 14:39 78

Александр Кержаков возглавил вышедший в РПЛ клуб «Нижний Новгород»
fc-zenit.ru / официальный сайт фк «Зенит».

Новым главным тренером "Нижнего Новгорода" стал лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

Александр Кержаков будет тренировать футбольный клуб новичка РПЛ в сезоне-2021/2022. О его назначении в Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Глеб Никитин, пожелав наставнику удачи. Он подчеркнул, что специалист выступал в ведущих клубах и знает все "модели тренерской работы".

Кержаков, который ранее занимал пост главного тренера "Томи", свое назначение пока не комментировал. В первом туре чемпионата России-2021/2022 "Нижний Новгород" на своем стадионе сыграет с "Сочи".

#футбол #нижний новгород #кержаков #рпл
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