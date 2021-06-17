Сенатор Королев решил сложить полномочия из-за проблем со здоровьем

Global Look Press / Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Представитель Совфеда РФ, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с состоянием здоровья.

Глава пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков отметил, что не осведомлен об отставке сенатора. По информации ТАСС, этот вопрос может быть рассмотрен на заседании Совфеда РФ, которое назначено на 23 июня.

Губернатор региона Игорь Артамонов ранее заявил о намерении направить в верхнюю палату парламента просьбу о рассмотрении вопроса по привлечению Королева к ответственности за ДТП в Липецке, которое произошло в мае. Сенатор позже сообщил, что инцидент с его участием произошел из-за проблем с сердцем.