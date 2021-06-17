Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Журналисты Business Insider указали на ошибку Байдена после встречи с Путиным

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 14:42 304

Журналисты Business Insider указали на ошибку Байдена после встречи с Путиным
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Глава Белого дома Джозеф Байден в очередной раз допустил ошибку во время речи по итогам саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Подробнее об этом пишет Business Insider.

Эксклюзивный пересказ статьи опубликовала "ПолитРоссия". Автор материала Мия Янкович указала на грубую оговорку демократа после беседы с коллегой.

Оказалось, американский глава назвал Путина по фамилии своего предшественника — республиканца Дональда Трампа. Кроме того, Байден оставил без внимания собственную оплошность и продолжил пресс-конференцию.

Американский лидер не в первый раз ставит себя в неловкое положение. В марте он назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом Харрис".

#путин #байден #трамп
Украинский депутат Бойко намерен подать в суд на партию Зеленского
Украинский депутат Бойко намерен подать в суд на партию Зеленского
Политика
15:16 | 17 июня
Полузащитник сборной Словакии пропустит матч Евро-2020 из-за COVID-19
Полузащитник сборной Словакии пропустит матч Евро-2020 из-за COVID-19
Спорт
15:01 | 17 июня
Число жертв стрельбы в немецком городе Эспелькамп увеличилось до двух
Число жертв стрельбы в немецком городе Эспелькамп увеличилось до двух
Происшествия
14:55 | 17 июня