Журналисты Business Insider указали на ошибку Байдена после встречи с Путиным

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Глава Белого дома Джозеф Байден в очередной раз допустил ошибку во время речи по итогам саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Подробнее об этом пишет Business Insider.

Эксклюзивный пересказ статьи опубликовала "ПолитРоссия". Автор материала Мия Янкович указала на грубую оговорку демократа после беседы с коллегой.

Оказалось, американский глава назвал Путина по фамилии своего предшественника — республиканца Дональда Трампа. Кроме того, Байден оставил без внимания собственную оплошность и продолжил пресс-конференцию.

Американский лидер не в первый раз ставит себя в неловкое положение. В марте он назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом Харрис".