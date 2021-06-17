Журналисты Business Insider указали на ошибку Байдена после встречи с Путиным

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир
Глава Белого дома Джозеф Байден в очередной раз допустил ошибку во время речи по итогам саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Подробнее об этом пишет Business Insider.
Эксклюзивный пересказ статьи опубликовала "ПолитРоссия". Автор материала Мия Янкович указала на грубую оговорку демократа после беседы с коллегой.
Оказалось, американский глава назвал Путина по фамилии своего предшественника — республиканца Дональда Трампа. Кроме того, Байден оставил без внимания собственную оплошность и продолжил пресс-конференцию.
Американский лидер не в первый раз ставит себя в неловкое положение. В марте он назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом Харрис".