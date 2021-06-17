Песков: речи о тотальной вакцинации в РФ не идет

kremlin.ru / пресс-служба правительства РФ

Тотальную вакцинацию от коронавируса в РФ исключил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Речь идет об инструкциях санитарных врачей, на основании которых главы регионов в рамках полномочий принимают решение об обязательной вакцинации от COVID-19 некоторых категорий граждан.

Это не тотальная прививочная кампания, подчеркнул Песков. Обязательную вакцинацию в ряде регионов страны ввели для определенных сфер экономики исходя из эпидемиологической обстановки.