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Самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы после посадки в Симферополе

Происшествия
/ Обновлено: 17 июня 2021 14:12 69

Самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы после посадки в Симферополе
wikipedia.org / Капитан Морган / CC BY-SA 4.0

Пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly Ikar выкатился за пределы ВПП после посадки в аэропорту Симферополя. Лайнер прибыл в Крым из Москвы.

Инцидент случился в 10:20 по московскому времени, сообщил представитель симферопольского аэропорта. Экипаж воздушного судна после своей посадки доложил диспетчерам о выкатывании борта за границы взлетно-посадочной полосы.

Специалисты в настоящий момент занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Сведений о пострадавших вследствие инцидента не поступало.

#самолет #посадка #симферополь
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