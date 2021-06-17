Самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы после посадки в Симферополе

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Пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly Ikar выкатился за пределы ВПП после посадки в аэропорту Симферополя. Лайнер прибыл в Крым из Москвы.

Инцидент случился в 10:20 по московскому времени, сообщил представитель симферопольского аэропорта. Экипаж воздушного судна после своей посадки доложил диспетчерам о выкатывании борта за границы взлетно-посадочной полосы.

Специалисты в настоящий момент занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Сведений о пострадавших вследствие инцидента не поступало.