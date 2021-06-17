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Участницу группы Pussy Riot арестовали за неповиновение полиции

Происшествия
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Участницу группы Pussy Riot арестовали за неповиновение полиции
instagram.com / @protrezvey

Младшую из участниц группы Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на пятнадцать суток. О ее задержании стало известно 16 июня.

Правоохранители задержали Никульшину на выходе из дома, после чего доставили ее в отдел для разбирательств. По словам адвоката девушки, такие меры связаны с неповиновением сотруднику полиции.

Участница скандально известной группы Pussy Riot не в первый раз попадает в поле зрения полиции. Ранее Никульшину уже задерживали из-за курения в общественном месте и по подозрению в срыве парада Победы.

Напомним, в мае Вероника принимала участие в съемках на месте проведения репетиции парада. Правоохранители заподозрили девушку в подготовке очередной "акции". Тогда участницу Pussy Riot арестовали на пять суток.

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