РФ показала истинное положение дел на Украине новым законопроектом о гражданстве

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Десятки миллионов украинцев и других жителей бывших советских республик смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре, если в РФ будет принят поданный депутатом Константином Затулиным в Госдуму законопроект «о соотечественниках»., который в Киеве уже назвали ответом на закон «О коренных народах».

Как написал на своей странице в социальной сети Facebook автор законопроекта Константин Затулин, оказавшиеся за пределами России после распада СССР русские люди десятилетиями ждали подобного закона.

«Предлагаемые поправки касаются условий и процедуры возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину. Законопроект восполняет отсутствие репатриационной составляющей как ключевого пробела Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — цитирует депутата издание «Украина.ру».

При этом на Украине данный документ немедленно назвали ответом Москвы на проект закона «о коренных народах», который в конце мая в Верховную раду подал президент Украины Владимир Зеленский.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, список «коренных народов Украины», по версии нынешнего украинского руководства, состоит всего из трех позиций – украинцы, крымчаки и крымские татары, а всем остальным народам, в том числе и русскому, в нем места не нашлось.

Законопроект Затулина, в отличие от документа, подготовленного украинским президентом, предлагает считать соотечественниками представителей всех народов, исторически проживавших на российской территории, а также их родственников, тем самым расширяя смысл термина «соотечественник». Если данный закон будет принят, каждый желающий сможет воспользоваться правом на репатриацию в РФ.

По мнению главного редактора издания «Украина.ру» Игоря Гужвы, российская сторона, выступая с подобной инициативой, демонстрирует заинтересованность в том, чтобы увеличить количество граждан.

«Законопроект Затулина позволяет (при желании) получить гражданство десяткам миллионов украинцев и белорусов. Причем подавать документы и пройти первый этап (получение вида на жительство) они могут вообще не выезжая из своей страны (через консульство)», — объяснил Гужва.

А Украина, по его словам, демонстрирует подчеркнуто дискриминационный подход к части своего населения, относя граждан к «некоренным народам» и в любой ситуации и дискуссии по любому поводу вспоминая лозунг «чемодан-вокзал-Россия».

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Федеральное агентство новостей /

Также украинская власть не демонстрирует заинтересованности и в ом, чтобы удерживать в стране представителей «коренных народов», тех же самых украинцев, добавил главный редактор.

«Массовая миграция является основной экономического курса государства все последние годы («пусть лишние люди уезжать работать за границу и шлют оттуда денежные переводы»), — напоминает Гужва. — Идеология украинской власти — замыкание в себе».

Она стремится убрать из страны чужаков, оставив максимально однородное идеологически общество. При этом власти хотят отправить на заработки заграницу как можно большее количество граждан, и сидеть дожидаться, когда же Украину возьмут наконец в Евросоюз, чтобы управлением страной занялся Брюссель.

Но сейчас, напомнил главред, на дворе не 19 и не 20 век, в наше время замкнутые общества обрекают себя на поражение.