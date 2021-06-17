Депутат Рады заявил, что провокации Киева в Донбассе приведут к войне с Москвой

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Провокации и возможные военные операции Украины в Донбассе могут привести к войне с Россией, считает член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

В эфире NewsOne политик заявил, что такой поворот событий возможен, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут мощные атаки на Донецк. При этом Волошин выразил уверенность, что у России хватит сил и ресурсов, чтобы победить Украину в прямом столкновении.

Кроме того, депутат Верховной рады раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который вместо решения проблем, по словам политика, нагнетает обстановку в стране.

«Надевать старые поношенные сапоги Турчинова и рассказывать о том, что завтра русские танки войдут в Киев, — это, конечно, вряд ли серьезный подход для президента Украины», — считает Волошин.

В СМИ часто появляется информация, что республики Донбасса подвергаются атакам со стороны ВСУ, из-за чего экономика и инфраструктура региона разрушаются. Россия всегда выступала за мирное решение ситуации в Донбассе и призывала реализовывать Минские соглашения, а Украина, в свою очередь, не торопится выполнять договоренности.