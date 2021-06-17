Бабицкий: никаких хороших новостей из Женевы Киев не увидел

wikipedia.org / Andrew Butko / CC BY-SA 3.0

Киев, как и ожидалось, не получил ни хороших, ни плохих новостей из Женевы, где накануне прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, за которой из Украины следили кто-то просто со страхом, а кто-то со звериной злобой.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий, по словам которого многие правые украинцы всерьез ждали, что Байден «сдаст» российскому лидеру Украину, отшвырнув ее, как отработанный материал и не нужный шлак. Отмечает журналист, проявился в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который за несколько дней до саммита пригрозил, что Киев не станет выполнять никаких решений по Украине, принятых без его участия.

Также и президент Украины Владимир Зеленский выставил себя перед всем миром «безграмотным и обиженным идиотом», который живет в плену несбыточных иллюзий. Зеленский, в частности, заявил, что, если Запад оставит Украину без поддержки, ей придется самостоятельно решать вопрос с Донбассом, и для этого страна создаст мощнейшую армию в Европе.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

С таким заявлением украинский президент выступил перед западными информагентствами AFP, Reuters и AP, а те опубликовали его слова как раз во время переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

«Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей», — пообещал Зеленский.

По его словам, украинцы, вместо того, чтобы становиться учеными и развивать свою страну, будут думать только о том, чтобы защитить свои семьи и свои дома. Однако для создания мощной армии, помимо талантливых людей, необходимы колоссальные денежные средства, которых у Украины и не было никогда и не предвидится в будущем, комментирует Бабицкий слова Зеленского.

В целом же, отмечает журналист, украинской теме на российско-американском саммите было уделено не много времени. Об этом можно судить по заявлениям лидеров РФ и США в ходе их пресс-конференций.

kremlin.ru / Администрация президента России

Оба президента озвучили на этот счет дежурные фразы. Байден заявил, что США продолжат выступать за суверенитет и территориальную целостность Украины. А Владимир путин напомнил, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения и пытается решать вопрос силовыми методами. Из всего, что было сказано об Украине, внимания заслуживает лишь одно, очевидно не дежурное заявление, подчеркивает Бабицкий.

Президент США Джо Байден, по его словам, неожиданно для многих не только тоже упомянул о Минских соглашениях, но и заявил, что Вашингтон ждет от Киева их выполнения.

«Я сообщил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились, что будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений», — приводит Бабицкий слова Байдена.

Эту же мысль на своей пресс-конференции выразил и российский лидер, который отметил, что Байден согласился с тем, что Минские соглашения лежат в основе урегулирования конфликта в Донбассе.

Это поворот может означать для Зеленского очень многое, а может не значить ничего, так как Запад по-прежнему возлагает ответственность за выполнение Минских соглашений на Москву, несмотря на то, что та категорически с этим не согласна.

Важно то, что президенты России и США договорились о создании рабочих групп по обсуждавшимся на саммите темам, и в том числе по теме Донбасса. И возможно дело закончится тем, что рабочая группа выработает план мирного завершения конфликта и Зеленскому придется этот план выполнять, так как ему будет приказано это сделать, а ослушаться американцев он не посмеет. Но тогда украинский президент поставит себя в весьма уязвимое положение перед местными националистами.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Тема вступления Украины в НАТО была затронута на саммите по касательной, «мазком» как заявил Путин, который также подчеркнул, что этот вопрос не заслуживает внимания. И тот факт, что Байден не стал акцентировать внимание на этой теме, так как счел ее слишком конфликтной, поверг в шок украинских сторонников курса евроатлантической интеграции Украины.

В заключение Андрей Бабицкий заострил внимание на том, какое колоссальное число оскорбительных комментариев и проклятий публиковали в интернете украинские пользователи в адрес американского президента по итогам саммита.

«Такого количества проклятий и оскорблений в адрес престарелого американского президента из Украины я не видел нигде. Ему припоминали все: деменцию, коррупцию, а упражнения в придумывании унизительных для самих авторов названий и кличек для Байдена выглядело как нашествие варваров», — пишет журналист.

И наконец, отмечает он, стало ясно, почему в ходе недавнего телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Зеленским, последнего пригласили в Вашингтон лишь на конец июля.

По мнению Андрея Бабицкого, эти полтора месяца нужны как раз для того, чтобы российская и американская стороны по итогам женевского саммита успели выработать формулу мирного урегулирования в Донбассе, которую и представят Зеленскому во время его визита в США.