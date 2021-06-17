Солдаты НАТО в Литве спели «серенаду» Гитлеру и изнасиловали сослуживца

wikipedia.org / 7th Army Training Command

Расквартированные в Литве солдаты Бундесвера закатили вечеринку, в ходе которой в чрезмерных количествах распивали горячительные напитки, пели нацистские песни и даже изнасиловали сослуживца. Немецкая пресса пишет, что речь идет о бойцах 92-го учебного танкового гренадерского батальона из миссии НАТО.

Инцидент произошел 30 апреля в городке Рукла в центральной Литве. Празднество военнослужащие решили устроить прямо в отеле, куда заселились на непродолжительный срок. После того, как участники вечеринки «разгорячились», она начали хором исполнять «серенаду» Адольфу Гитлеру.

Чтобы успокоить разбушевавшихся гостей, сотрудникам отеля пришлось вызвать местную полицию. По сведениям очевидцев, один из солдат в крайне нетрезвом состоянии попытался совершить половой акт со спящим сослуживцем.

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что на беспорядок в рядах вооруженных сил уже отреагировала министр обороны Германии Аннегрет Крам-Карренбауэр. По ее мнению, поведение солдат Бундесвера было «постыдным» и «непростительным».

«В Германии продолжаются все необходимые расследования и процедуры, и последствия будут устранены», — сообщила она.

В качестве наказания немецкое минобороны отозвало четырех самых «активных» участников вечеринки из миссии НАТО. Их подозревают в сексуальном насилии, выкрикивании расистских оскорблений и экстремистской деятельности.