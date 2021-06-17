В Кремле прокомментировали слова Путина о ФБК*

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об организациях блогера Алексея Навального.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер владеет правдивой и актуальной информацией, касающейся деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

Ранее Владимир Путин заявил, что члены ФБК во время незаконных митингов давали инструкции, как готовить "коктейли Молотова".

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России