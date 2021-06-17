Аксенов прокомментировал работу МЧС в Крыму

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о трудностях работы сотрудников МЧС.

Сергей Аксенов отмечает, что работники МЧС в гидрокостюмах занимаются сопровождением всех лодок в регионе, причем не делают ни для кого исключений. Глава республики добавил, что важно было изучить обстановку в больнице.

Отдельные слова благодарности Аксенов предложил передать сотрудникам министерства, которые сопровождают всех передвигающихся по затопленным районам и занимаются этим в режиме 24/7. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как за лодкой чиновника, осматривающего масштабы потопа, поплыло несколько человек.