Видео с машиной Росгвардии в затопленной Керчи попало в Сеть

Prt Scr vk.com / Жесть Крым • Симферополь • Севастополь • Керчь

Ливни затопили улицы Керчи и близлежащих населенных пунктов. Ролик с потопом в центре города появился в Сети.

На видео зафиксирован автомобиль Росгвардии, колеса которого почти полностью ушли под воду. Затопленными оказались также некоторые здания. В регионе всего за несколько часов выпало почти две месячные нормы дождей.

В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Жителей Керчи призвали не использовать для приготовления пищи воду из-под крана и не отправляться в центр города на личных автомобилях.