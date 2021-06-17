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Видео с машиной Росгвардии в затопленной Керчи попало в Сеть

Общество
/ Обновлено: 17 июня 2021 13:53 65

Видео с машиной Росгвардии в затопленной Керчи попало в Сеть
Prt Scr vk.com / Жесть Крым • Симферополь • Севастополь • Керчь

Ливни затопили улицы Керчи и близлежащих населенных пунктов. Ролик с потопом в центре города появился в Сети.

На видео зафиксирован автомобиль Росгвардии, колеса которого почти полностью ушли под воду. Затопленными оказались также некоторые здания. В регионе всего за несколько часов выпало почти две месячные нормы дождей.

В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Жителей Керчи призвали не использовать для приготовления пищи воду из-под крана и не отправляться в центр города на личных автомобилях.

#крым #видео #керчь
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