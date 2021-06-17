Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с челябинским агентством «Полит74»

Медиагруппа «‎Патриот» /

Информационно-аналитическое агентство "Полит74", входящее в медиахолдинг "Гранада Пресс", станет партнером Медиагруппы "Патриот".

Агентство "Полит74" работает в Челябинске уже 15 лет. Издание специализируется на социально-экономической и политической темах. Журналисты освещают не только события в Челябинске, но и в других регионах Уральского федерального округа.

"Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и надеемся, что вместе сможем защитить информационный суверенитет нашей страны от внешних угроз", — заявил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Главный редактор "Полит74" Наталья Окорокова уверена, что агентству будет полезно познакомиться с опытом профессионалов высокого уровня. Партнеры договорились о взаимном цитировании самых значимых материалов.