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Кремль подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 13:44 98

Кремль подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским
inforeactor.ru / Жирнова Елена

Российский президент Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что Путин до саммита с президентом США Джо Байденом публично констатировал намерение провести переговоры с Зеленским. Песков выразил уверенность, что "в этом плане ничего не поменялось".

"Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", — добавил Песков.

Зеленский ранее заявил, что на предполагаемой встрече с Путиным хотел бы обсуждать только ситуацию в Донбассе.

#путин #украина #песков #зеленский
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