Кремль подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским

inforeactor.ru / Жирнова Елена

Российский президент Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что Путин до саммита с президентом США Джо Байденом публично констатировал намерение провести переговоры с Зеленским. Песков выразил уверенность, что "в этом плане ничего не поменялось".

"Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", — добавил Песков.

Зеленский ранее заявил, что на предполагаемой встрече с Путиным хотел бы обсуждать только ситуацию в Донбассе.