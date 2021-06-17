Кремль подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским

inforeactor.ru / Жирнова Елена
Российский президент Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь обратил внимание, что Путин до саммита с президентом США Джо Байденом публично констатировал намерение провести переговоры с Зеленским. Песков выразил уверенность, что "в этом плане ничего не поменялось".
"Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", — добавил Песков.
Зеленский ранее заявил, что на предполагаемой встрече с Путиным хотел бы обсуждать только ситуацию в Донбассе.