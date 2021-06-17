Володин призвал депутатов убедить избирателей вакцинироваться от COVID-19

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов объяснить избирателям пользу прививки от COVID-19, в том числе на своем примере. При этом спикер отметил, что является сторонником добровольной вакцинации.

Володин в ходе последнего планерного заседания весенней сессии напомнил о том, что около 200 депутатов ГД были заражены коронавирусом, многие привились вакциной. Парламентарий отметил, что есть те, кто заболел COVID-19 и после вакцинации, однако они перенесли болезнь в легкой форме.

«Сейчас уже можно говорить, что тот, кто привился, болеет намного легче. Поэтому важно, чтобы наши граждане, наши избиратели это понимали и по‑другому относились к прививкам, к вакцинированию», — отметил Володин.

Председатель напомнил о предстоящем сезоне отпусков, тогда как среди россиян привитыми остаются лишь 10%. Так, Володин воззвал к пониманию ситуации, ответственности к здоровью и своему, и окружающих.

Федеральное агентство новостей / Марина Челак

«Поэтому, с одной стороны, мы говорили и говорим о добровольности вакцинации, а, с другой стороны, нам надо самим здесь убеждать и быть примером», — сказал он.

В завершении выступления, Володин выразил благодарность врачам за «самоотверженный труд» и российским ученым, благодаря которым Россия стала первой страной в мире, разработавшей вакцину от COVID-19.

Депутаты ответили на речь Володина аплодисментами.

Ранее депутат ГД, академик РАН Геннадий Онищенко выступил с предложением включить вакцинацию от коронавируса в трудовые договоры.