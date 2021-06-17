В центре вирусологии «Вектор» оценили промежуточные результаты по «ЭпиВакКороне»

Пресс-служба Калининского района /

Вакцина ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" сейчас проходит тестирование. В ходе него выяснилось, что препарат хорошо себя показывает против британского штамма.

Центр "Вектор" тестирует вакцину "ЭпиВакКорона". Генеральный директор компании Ринат Максютов заявляет, что препарат показал свою эффективность в борьбе с британской "версией" коронавируса, а в схватке с COVID-19 из Южной Африки и Индии демонстрирует незначительное снижение защитных показателей организма.

РИА Новости пишет, что 57 из 100 добровольцев сделали прививку. С вирусом был контакт у 20 человек из группы, а два испытуемых пожаловались на ухудшение самочувствия.

Предполагается, что финальные результаты по эффективности вакцины обнародуют в конце следующего месяца. Сейчас известно, что у 77% согласившихся принять участие в исследовании в возрасте от 60 лет людей появился коронавирусный иммунитет.