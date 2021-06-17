Россия за день. Главное: потоп в Крыму, локдаун в Бурятии и отставка сенатора Королева

Невские Новости / Надежда Капранова

Саратовская область. Депутаты села Усть-Курдюм единогласно проголосовали за присоединение муниципалитета к Саратову. В ближайшее время в районе пройдут публичные слушания с жителями, после которых будет принято окончательное решение. Статус села и льготы при этом сохранятся.

Республика Бурятия. Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал жителям республики «держать детей дома» и самим стараться не выходить на улицу. Он рассказал, что в регионе сложилась напряженная эпидемиологическая обстановка, и не исключил введения локдауна в ближайшее время.

Республика Татарстан. В Татарстане на пять лет осудили жителя Казани, который похитил более 70 тонн нефти с помощью незаконной врезки в трубопровод. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

Республика Крым. Керчь затопило ливнями. За ночь в этом районе Крыма выпало 72 миллиметра осадков, при этом июньская норма равна 48 мм. На некоторых улицах автомобили практически полностью ушли под воду, а в селе Приозерном из затопленных домов пришлось эвакуировать 40 человек.

Федеральное агентство новостей /

Магаданская область. Мэр Магадана Юрий Гришин раскритиковал работу местной водоснабжающей компании. Ресурсники после ремонта труб не привели в надлежащее состояние раскопанную дорогу на одной из улиц города. Глава Магадана поручил устранить ямы и обещал проконтролировать процесс.

Новосибирская область. Госимущество принесло в 2020 году вдвое меньше доходов Новосибирской области, чем в 2019-ом. Из-за пандемии аренда и продажа региональной недвижимости и земли принесли в казну 151 млн рублей, что составило всего 40% от запланированного объема.

Приморский край. В Приморье готовятся принять законопроект о профилактике наркомании в регионе. Документ уже рассмотрен в трех чтениях, голосование за него состоится 30 июня. Если проект примут, то на территории края будет сформирована специальная комиссия.

Челябинская область. Прокуратура в Челябинске намерена проверить обоснованность трат чиновников мэрии на продление командировки в Дубай. Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава города и ее заместители задержались в ОАЭ за счет бюджета Челябинска.

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Ставропольский край. Депутаты в Кисловодске назначили на пост врио мэра города замглавы Вячеслава Сергиенко. Он временно будет замещать градоначальника Александра Курбатова, который проходит реабилитацию в Москве после получения тяжелой травмы из-за падения с электросамоката.

Омская область. Омская область увеличила доходы бюджета в полтора раза за последние три года. По данным губернатора Александра Буркова, в 2020 году в казну поступило 132,5 млрд рублей.

Воронежская область. Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев призвал реготделение «Единой России» ввести практику отчета перед избирателями. Бывший чиновник рекомендовал общаться с жителями ежемесячно.

Липецкая область. Липецкий сенатор Олег Королев намерен покинуть свой пост в Совете Федерации. Его заявление об отставке из-за проблемам со здоровьем рассмотрят на заседании парламента 23 июня. Ранее чиновник устроил ДТП в Липецке и отказался проходить медосвидетельствование.

Global Look Press / Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Хабаровский край. Хабаровское отделение КПРФ решило выдвинуть на пост губернатора Петра Перевезенцева, который занимает в партии должность первого секретаря. Семью годами ранее кандидат участвовал в выборах мэра краевой столицы, но уступил единороссу Александру Соколову.

Белгородская область. Глава Белгорода Юрий Галдун рассказал, почему мотоцикл, на котором он ездит, не числится в налоговой декларации. Железный конь, по его словам, принадлежит сыну.

Алтайский край. Новым заместителем мэра в Бийске назначен Дмитрий Глухота. 49-летний чиновник переехал из Барнаула, чтобы курировать в администрации взаимодействие с населением, а также формировать список избирателей.