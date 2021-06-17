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Французы вспомнили о свободе слова после выступления Байдена перед прессой

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 13:15 87

Французы вспомнили о свободе слова после выступления Байдена перед прессой
Prt Scr youtube.com / Телеканал 360

Встреча президентов России и США вызвала интерес не только у жителей тех стран, которые представляют политики. Ее активно обсуждают и в Европе.

Бурную дискуссию развернули читатели французской газеты Le Figaro. Многих заинтересовало, почему президент США Джо Байден отказался общаться с российскими журналистами. Его коллега из РФ Владимир Путин охотно отвечал на вопросы представителей иностранной прессы.

"Это чтобы вы лучше поняли, в каком виде существуют идеи демократии и свободы слова в США", — написал читатель prof1.

Комментаторы пришли к выводу, что американский глава просто не может экспромтом отвечать на вопросы журналистов. По мнению французов, для его пресс-конференции выбрали покладистых представителей СМИ.

#путин #байден #саммит
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