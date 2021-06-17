Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Сенатор от Липецкой области покидает Совфед после скандального ДТП

Общество
33

Липецкий сенатор решил уйти из Совфеда по собственному желанию после ДТП
Пресс-служба администрации Липецкой области /

Сенатор от Липецкой области Олег Королев решил сложить свои полномочия в Совете Федерации, передает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента. Причиной решения политика якобы стало состояние здоровья.

Королев в мае этого года оказался в центре скандала из-за ДТП, в которое он попал на своем Lexus. По сообщениям СМИ, сенатор ехал по  улицам Липецка на спущенных колесах и сбивал дорожные знаки, представляя потенциальную угрозу для других автомобилистов и пешеходов.

В Сети писали, что Королев сел за руль в нетрезвом состоянии и, когда его остановила полиция, отказался от медицинского освидетельствования. По некоторым данным, после беседы с правоохранительными органами сенатор уснул прямо в иномарке.

Позднее Королев объяснил, что ему стало плохо из-за жаркой погоды и у него поднялось давление, а сотрудников полиции он вызвал сам. По словам сенатора, они отвезли его домой. Политик добавил, что протокол на него не составляли, потому что пострадавших не было, а он был трезвым.

#дтп #сенатор #липецк #олег королев
Видео с машиной Росгвардии в затопленной Керчи попало в Сеть
Видео с машиной Росгвардии в затопленной Керчи попало в Сеть
Общество
13:46 | 17 июня
Зарубежные СМИ: кто же «победил» на саммите в Женеве?
Зарубежные СМИ: кто же «победил» на саммите в Женеве?
Россия и мир
13:44 | 17 июня
В Индии умер сыгравший роль в фильме "Танцор диско" актер Чандрашекхар
В Индии умер сыгравший роль в фильме "Танцор диско" актер Чандрашекхар
Происшествия
13:43 | 17 июня