Сенатор от Липецкой области покидает Совфед после скандального ДТП

Пресс-служба администрации Липецкой области /

Сенатор от Липецкой области Олег Королев решил сложить свои полномочия в Совете Федерации, передает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента. Причиной решения политика якобы стало состояние здоровья.

Королев в мае этого года оказался в центре скандала из-за ДТП, в которое он попал на своем Lexus. По сообщениям СМИ, сенатор ехал по улицам Липецка на спущенных колесах и сбивал дорожные знаки, представляя потенциальную угрозу для других автомобилистов и пешеходов.

В Сети писали, что Королев сел за руль в нетрезвом состоянии и, когда его остановила полиция, отказался от медицинского освидетельствования. По некоторым данным, после беседы с правоохранительными органами сенатор уснул прямо в иномарке.

Позднее Королев объяснил, что ему стало плохо из-за жаркой погоды и у него поднялось давление, а сотрудников полиции он вызвал сам. По словам сенатора, они отвезли его домой. Политик добавил, что протокол на него не составляли, потому что пострадавших не было, а он был трезвым.