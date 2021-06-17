Власти Крыма распространили режим ЧС на территории всей республики

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Режим ЧС, объявленный из-за сильных ливней, действует на территории всей Республики Крым. Такое решение приняли местные власти.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ликвидацию последствий непогоды регион выделит средства из резервного фонда. Сильнее всего пострадала Керчь. Там подтопило множество домов, цокольных этажей зданий и магазинов. Людям приходится передвигаться на лодках или вплавь. Некоторые люди заблокированы в своих автомобилях. Из-за большого количества воды на дорогах они не могут передвигаться.