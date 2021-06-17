Перенесший клиническую смерть Эриксен заговорил о своем возрасте после реанимации

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Стало известно, что сказал полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен после возвращения в сознание во время матча на Евро-2020.

Немецкий врач УЕФА Йенс Кляйнефельд вспомнил о "волнующем моменте" во время матча группового этапа Евро-2020 между Данией и Финляндией, когда Кристиан Эриксен открыл глаза после пережитой клинической смерти.

"Я его спросил: "Ну что, ты с нами?". Он ответил: "Да, я снова среди вас. Мне всего 29 лет", — отметил медик.

Во время игры Евро-2020 Эриксен упал на поле и не мог самостоятельно подняться. После того, как датского полузащитника удалось реанимировать, его госпитализировали. Сейчас Эриксен готовится к операции по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД). Его партнеры по команде 17 июня проведут второй матч Евро-2020. Соперником сборной Дании станет Бельгия.