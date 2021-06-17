The Hill: Байден проявил слабость на глазах всего мира на саммите с Путиным

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Президент США Джо Байден показал себя слабым в Женеве на встрече с главой России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал американский журналист Джо Конча, пишет The Hill.

Автор укорил Байдена за то, что тот провел короткую пресс-конференцию, в конце которой стал злиться и оправдываться. Путин, который почти вдвое больше времени уделил пресс-конференции, составил победное впечатление на фоне главы Белого дома, заявил журналист.

Также автор сравнил поведение президентов во время пресс-коференций:

«Президент России выступал более 55 минут и ответил на два с лишним десятка вопросов. Во время пресс-конференции он ни разу не воспользовался телесуфлером. <…> Байден ответил всего на семь вопросов представителей прессы, но сначала он 11 минут выступал, читая текст с телесуфлера».

Журналист подчеркнул, что Байден показывает всему миру свою неуклюжесть и слабость, когда прибегает к помощи суфлеров и шпаргалок. Автор предположил, что совместной конференции Путина и Байдена не было по нескольким причинам.

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Во-первых, у президента США в такой обстановке не было бы возможности принимать вопросы только от заранее выбранных журналистов. Во-вторых, Путин смог бы показать «свою превосходную психологическую выносливость» на фоне Байдена. Все это выставило бы американского лидера в еще более неприглядном свете.

Президент США даже на индивидуальной пресс-конференции не смог держать свои эмоции под контролем. Он срывался на репортеров, показывал неуважение и пренебрежение к отдельным журналистам, что, конечно, не пошло на пользу имиджу главы Белого дома.

Любой дипломатический или политический саммит сводится к определенным ключевым моментам, которые появляются на страницах новостных СМИ. Для Байдена таким моментом будет то, что он стал «дедушкой Симпсоном в Овальном кабинете», заключил журналист.