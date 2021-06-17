Паника украинских властей по итогам саммита НАТО насторожила Прибалтику

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Результаты саммита НАТО вновь доказали, что интересы восточных европейцев абсолютно не волнуют руководство Североатлантического альянса, заявил журналист Александр Носович.

Украина располагает всеми основаниями считать прошедшую встречу форменным издевательством, поскольку Альянс проигнорировал просьбы Киева и его союзников пригласить президента Владимира Зеленского.

Кроме того, в рамках саммита не был затронут главный вопрос, который мучает украинские власти, — судьба газопровода "Северный поток — 2". Самое "ужасное" заключается в том, что, несмотря на усилия Зеленского, участники НАТО подтвердили приверженность к "нормандскому формату" и минским договоренностям, говорится в материале Носовича для RuBaltic.Ru.

"То есть никакой практической поддержки страны Запада Киеву не оказали. Все, на что их хватило, — это пустые слова", — отметил журналист.

Global Look Press / Zhang Cheng

В связи с этим прибалтийские республики — Литва, Латвия и НАТО — с болезненной улыбкой воспринимают заявления США о поддержке безопасности стран. Власти этих государств понимают, что в результате улучшения диалога между Москвой и Вашингтоном американцы могут оставить их наедине со своими "хотелками".

Ранее в рамках российско-американского саммита в Женеве президент России Владимир Путин назвал единственное обязательство по ситуации на Украине. Речь идет о выполнении Минских соглашений, сообщает 360tv.ru.