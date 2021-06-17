Нидерландский суд возобновил слушания по делу MH17

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Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing-777 на Украине, сообщила прокурор Манон Риддербекс.

В течение двух дней прокуратура будет рассматривать и обсуждать материалы в досье. Сторона обвинения заявила о своей открытости для новых сведений по делу MH17, уточнила Риддербекс.

Кроме того, она подчеркнула необходимость вновь прослушать ранее представленные в суде телефонные разговоры фигурантов дела.

Рейс MH17 потерпел крушение на Украине в июле 2014 года. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек.