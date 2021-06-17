Обыски в квартире депутата Резника ставят под удар его политическую карьеру

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Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, который не так давно заявил о желании баллотироваться в парламент на новый срок, вновь оказался в центре скандала.

Утром 17 июня инсайдеры Федерального агентства новостей (ФАН) сообщили, что силовики проводят обыск в квартире на улице Беринга в Василеостровском районе Петербурга. Если верить документам, именно в ней проживает депутат ЗакСа.

При наличии автомобиля за 20 минут оттуда можно доехать до исторического центра Северной столицы – канала Грибоедова. В одной из здешних квартир в марте этого года Максима Резника и застали с наркотическими веществами растительного происхождения. Отсюда и вызовы в СК: только за последние несколько месяцев парламентарий провел на допросах более десяти часов.

assembly.spb.ru / Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Политолог Иван Аркатов рассуждает, что с таким информационным фоном баллотироваться на новый срок в петербургский ЗакС Резнику будет весьма проблематично. К тому же депутату не впервой становиться героем «наркотических историй». Чего стоит инцидент 2019 года, когда его заметили на общем балконе жилого дома, где мужчина курил запрещенные вещества.

«На репутации Максима Резника этот обыск точно скажется негативно, и как бы он не пытался обвинять во всем "режим" и намекать на отсутствие прав и свобод человека, выровнять он свое положение не сможет. Люди – не дураки. Если бы это был единственный случай, когда у него были проблемы с законом или его один раз только заметили с чем-то незаконным, то еще куда ни шло. Но у него такие истории появляются постоянно, и вряд ли люди поверят в любую его легенду», — считает Аркатов.

Эксперт допустил, что до момента выдвижения на новый срок в парламент служители Фемиды еще не раз обратятся к Резнику с вопросами. Если же парламентарий выберет партийную тактику и соберется бороться за депутатский мандат под знаменем какого-либо политического объединения, это грозит его сопартийцам аналогичными проблемами с репутацией, подытожил политолог.

Вдобавок ко всему статус Максима Резника по «наркотическому делу» может поменяться. Сейчас он интересует следователей, как свидетель, но после проведенных обысков правоохранители вправе перевести его в статус подозреваемого.