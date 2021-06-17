Соловьев: саммит в Женеве прошел не так, как планировал Байден

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Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла интересно и совсем не так, как многие ожидали.

Такое мнение в эфире передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» высказал известный российский журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев, комментируя прошедший накануне в Женеве российско-американский саммит на высшем уровне.

Встреча прошла интересно и реалистично, хотя, конечно, совсем не так, как ожидалось многими и это стало трагедией и для Украины, и для либералов, и для многих других, заявил журналист.

«Потому что как еще отнестись к тому, что ты думал, что к тебе приехал Путин и ты сейчас устроишь ему выволочку, заставишь извиняться, а получилось, вежливо говоря, совсем не так, — объяснил журналист. — Путин тихо и спокойно отвечал на все вопросы, а вот Байден был вынужден даже проявить эмоцию, что не очень полезно для американского президента. Поэтому ему потом пришлось даже извиняться перед журналисткой CNN».

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Судя по вопросам, которые американские журналисты задавали Джо Байдену на итоговой пресс-конференции, они ждали, что Байден устроит Путина разнос, покажет ему какие-то тайные документы, которые заставят его признать вину, извиниться и пообещать так больше никогда не делать, заявил Соловьев. Но то, что произошло на самом деле, по его словам, оказалась не просто не близко к этим ожиданиям, но не близко от слова «совсем», просто ничего подобного.

«Я скажу прямо, произошло совсем не то, чего ждали американские журналисты и (экс-президент США Дональд) Трамп. Они потом заявили, что это был очень хороший день для России», — напомнил радиоведущий.

Многие в США однозначно заявили, что по итогам саммита в Женеве победителем вышел президент РФ Владимир Путин. Но эта встреча не была соревнованием, в котором Путин пытался победить. Путин с самого начала встречи четко проговорил, что инициатором встречи был не он.

В целом, президент России был вежлив, но, по словам Соловьева, он не припомнит, чтобы Владимир Путин прибегал к такой жесткой риторике.