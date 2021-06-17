Соловьев: саммит в Женеве прошел не так, как планировал Байден

Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла интересно и совсем не так, как многие ожидали.
Такое мнение в эфире передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» высказал известный российский журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев, комментируя прошедший накануне в Женеве российско-американский саммит на высшем уровне.
Встреча прошла интересно и реалистично, хотя, конечно, совсем не так, как ожидалось многими и это стало трагедией и для Украины, и для либералов, и для многих других, заявил журналист.
«Потому что как еще отнестись к тому, что ты думал, что к тебе приехал Путин и ты сейчас устроишь ему выволочку, заставишь извиняться, а получилось, вежливо говоря, совсем не так, — объяснил журналист. — Путин тихо и спокойно отвечал на все вопросы, а вот Байден был вынужден даже проявить эмоцию, что не очень полезно для американского президента. Поэтому ему потом пришлось даже извиняться перед журналисткой CNN».
Судя по вопросам, которые американские журналисты задавали Джо Байдену на итоговой пресс-конференции, они ждали, что Байден устроит Путина разнос, покажет ему какие-то тайные документы, которые заставят его признать вину, извиниться и пообещать так больше никогда не делать, заявил Соловьев. Но то, что произошло на самом деле, по его словам, оказалась не просто не близко к этим ожиданиям, но не близко от слова «совсем», просто ничего подобного.
«Я скажу прямо, произошло совсем не то, чего ждали американские журналисты и (экс-президент США Дональд) Трамп. Они потом заявили, что это был очень хороший день для России», — напомнил радиоведущий.
Многие в США однозначно заявили, что по итогам саммита в Женеве победителем вышел президент РФ Владимир Путин. Но эта встреча не была соревнованием, в котором Путин пытался победить. Путин с самого начала встречи четко проговорил, что инициатором встречи был не он.
В целом, президент России был вежлив, но, по словам Соловьева, он не припомнит, чтобы Владимир Путин прибегал к такой жесткой риторике.