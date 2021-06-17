Покровитель "Бриза". Как обогатился экс-министр транспорта Алтайского края Дементьев

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев в 2020 году получил взятку в размере 5,2 млн рублей. «Оплата» производилась двумя траншами от компании по нанесению дорожной разметки. Об этом сообщило издание Altapress.ru.

По версии следствия, получение взятки Дементьевым подразумевало его покровительство компании «Бриз-Запад», которая обозначена исполнителем 104 государственных контрактов на сумму 415 млн рублей. Выделенные деньги на подкуп предназначались для заключения контрактов с подрядчиками, в том числе в форме прямых договоров.

Издание полагает, что получение бывшим министром денег в своем кабинете говорит о его уверенности в неприкосновенности. Ведь чиновник пренебрег тем фактом, что встречи и разговоры могут отслеживаться.

Заключительный транш Дементьев получил незадолго до конца 2020 года за «годовое обслуживание». Наличные были спрятаны в коробке из-под алкоголя.

В настоящее время экс-министру грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет по обвинению в личном получении взятки в особо крупном размере, за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе.

Дементьев признал свою вину, он находится под домашним арестом.