СК может изменить статус Резника по делу о наркотиках

/ пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России
После проведенных обысков в загородном доме депутата следователи заявили о возможной переквалификации уголовного дела о квартире-нарколаборатории, сообщают в СУ СК.
Сейчас Резник проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.
В момент обыска в загородном доме находилась только жена депутата. У нее диагностировали коронавирус, поэтому парламентарий вместе с мамой уехали на дачу в Приозерском районе.
Обыск в доме депутата продолжается. Сам Резник доставлен на допрос в Следственный комитет, писал ФАН.