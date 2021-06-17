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СК может изменить статус Резника по делу о наркотиках

Происшествия
/ Обновлено: 17 июня 2021 12:26 63

СК может изменить статус Резника по делу о наркотиках
/ пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России

После проведенных обысков в загородном доме депутата следователи заявили о возможной переквалификации уголовного дела о квартире-нарколаборатории, сообщают в СУ СК.

Сейчас Резник проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

В момент обыска в загородном доме находилась только жена депутата. У нее диагностировали коронавирус, поэтому парламентарий вместе с мамой уехали на дачу в Приозерском районе.

Обыск в доме депутата продолжается. Сам Резник доставлен на допрос в Следственный комитет, писал ФАН.

#санкт-петербург #обыск #максим резник
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