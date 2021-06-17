Песков согласился с введением обязательной вакцинации от COVID-19 в ряде регионов РФ

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в трех российских регионах является движением в правильном направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прививки от COVID-19 стали обязательными для некоторых категорий граждан в Москве, Подмосковье и Сахалинской области. Делать их должны сотрудники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, косметологии и ряда других. Такой шаг обусловлен эпидемиологической ситуацией в этих субъектах, поэтому является абсолютно правильным, сказал Песков.

"Это моя личная точка зрения", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что "целиком и полностью поддерживает" рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и области о допуске на очные занятия исключительно привитых или имеющих антитела студентов, или тех, у кого есть документы о противопоказаниях к вакцинации.