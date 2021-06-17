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Власти Подмосковья отключат непривитых от COVID-19 таксистов от сервисов перевозок

Общество
/ Обновлено: 17 июня 2021 12:11 94

Власти Подмосковья отключат непривитых от COVID-19 таксистов от сервисов перевозок
/ ПолитРоссия

Власти Московской области заявили об ограничении для водителей такси, которые не сделают прививку от COVID-19.

Водители такси без прививки против коронавируса не смогут использовать специальные сервисы для перевозок людей. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы до каждого водителя доведем информацию о том, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси, к работе допускаться не будут", — указывает Тресков.

Местные власти планируют прекратить доступ таким водителям такси после 15 июля 2021 года.

#вакцинация #такси #Тресков
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