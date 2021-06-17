Датский полузащитник Эриксен перенесет операцию по установке кардиостимулятора

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Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен, который был госпитализирован во время матча Евро-2020, перенесет операцию по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИК).

Операцию по установке ИКД перенесет Кристиан Эриксен, переживший клиническую смерть во время игры с Финляндией на Евро-2020. Об этом сообщила пресс-служба Датского футбольного союза. На проведении операции Эриксену настояли медицинские специалисты международного уровня. В Датском футбольном союзе попросили в ближайшее время не беспокоить игрока и его семью.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, проходит с 11 июня по 11 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, в том числе российская национальная команда, которая набрала три очка в двух матчах группового этапа турнира.