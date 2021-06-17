«Пряник опаснее кнута»: Вассерман усомнился в желании Байдена дружить с Россией

kremlin.ru / Администрация президента России

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве завершилась неоднозначно. Журналистам запомнилось путинское «хорошо!», брошенное в толпу сразу после окончания встречи, и большой палец американского лидера, поднятый в знак успешных переговоров. Однако на итоговых пресс-конференциях главы государств позволили себе высказаться об оппоненте с другого конца света, что называется, без купюр.

Владимир Путин лишний раз напомнил труженикам пера о том, как Соединенные Штаты официально объявили Россию «врагом» и «главным стратегическим противником». Байден же посетовал, что Вашингтон «не может диктовать свою позицию всему миру», но «обниматься и петь песни» с русскими «ястребы» на собираются.

По нескольким вопросам президентам все же удалось найти точки соприкосновения. Путин, к примеру, намекнул, что страны вполне могут договориться о возвращении на родину российских граждан, томящихся за решеткой на территории США. Также в скором времени к работе в штатном режиме вернутся послы Анатолий Антонов и Джон Салливан.

Политический консультант и интеллектуал Анатолий Вассерман такие итоги встречи оценивает, как «предсказуемые». Ни к чему сверхъестественному лидеры двух держав не пришли, в ходе саммита был принят всего один документ – совместное заявление по стратегической стабильности.

«Сегодня мы [Путин и Байден] подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в нем [пунктуация сохранена].

Prt Scr kremlin.ru / Администрация президента России

В остальном встреча президентов была, скорее, ознакомительной, утверждает Вассерман. И преимущество в ходе диалога, определенно, было не на стороне Соединенных Штатов.

«Еще задолго до этой встречи я говорил, что прорывов по итогам саммита не случится, что, в лучшем случае, будет зафиксирован перечень уже накопившихся разногласий. Соединенным государствам Америки эта встреча нужна для того, чтобы демократы смогли доказать, что могут сделать хоть что-то полезное. А потому они будут накручивать рекламу вокруг встречи, но не принимать реальных решений. Так что все идет по плану», — объяснил эксперт.

В отношениях между двумя государствами после женевского саммита едва ли что-то изменится, и первыми противостоять «оттепели» будут именно американцы. Анатолий Вассерман твердо убежден, что окружению Байдена выгодно иметь «демонстративного врага» в лице России.

Экспертное сообщество не зря делает отсылки к 80-м годам и говорит о возвращении холодной войны на геополитическую арену, добавил специалист. На этом фоне беседу Путина и Байдена уже начали сравнивать со встречей американского президента Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в 1985 году. Впрочем, между этими событиями есть одна большая разница, полагает Вассерман.

«Рейган, конечно, во время встречи с Горбачевым еще не страдал болезнью Альцгеймера, она поразила его уже после окончания президентских полномочий. Но и Горбачев был намного наивнее Путина, поскольку тогда американская политика кнута и пряника, где пряник значительно опаснее кнута, еще не была испытана нами на своей шкуре. Поэтому я надеюсь, что Байден Путина не сможет обмануть, как Рейган Горбачева», — подвел итог спикер.

vk.com / Онотоле Вассерман

Итоговые пресс-конференции двух президентов прошли раздельно, поскольку администрация Байдена отказалась от совместной встречи с журналистами. Доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин уже объяснял, как это скажется на репутации главы Белого дома. Подробнее о беседе Владимира Путина и Джо Байдена вы можете прочитать в нашем материале.