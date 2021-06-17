/ Заложниками семейных дрязг Грудинина стали посторонние люди

Отношения с бывшей супругой у клубничного миллиардера Павла Грудинина, мягко говоря, напряженные. Он отключал в ее салоне красоты свет и воду. Он оспаривал ее инвалидность. Правда, все, что он делал до этого, затрагивало только его и его бывшую жену. В отличие от нового витка разборок между супругами.

«Красный барин» решил отрезать от водоснабжения коттеджный поселок Слобода, одним из обитателей которого является Ирина Грудинина. Совхоз имени Ленина уже отправил в адрес МУП «Видновское ПТО ГХ» соответствующее уведомление.

На бланке сельхозпредприятия черным по белому написано, что между жителями домов №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и ЗАО «заключены договоры на водоснабжение от артезианской скважины по отдельному водопроводу». Оказывается, водопровод на балансе и в собственности «Совхоза имени Ленина» не находится. Почему это выяснилось только сейчас — загадка.

/ Заложниками семейных дрязг Грудинина стали посторонние люди

Как будут жить обитатели поселка после 20 июня, сегодня не может сказать никто. Водоснабжение — это не только комфорт, но и здоровье людей, на которое миллиардеру Грудинину, судя по всему, плевать с высокой колокольни. Правда, он разрешил коммунальщикам самостоятельно решить вопрос с водоснабжением этих домов.

Отметим, что Грудинин давно известен своей мстительностью. На его счету разрушение муниципальной дороги в поселке Развилка из-за конфликта с местным домом культуры.