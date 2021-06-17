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Песков: Россия и США договорились продолжить обсуждение кибербезопасности

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 11:50 65

Песков: Россия и США договорились продолжить обсуждение кибербезопасности
pixabay.com /

Российские и американские власти в рамках женевского саммита пришли к выводу о необходимости продолжить диалог по кибербезопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва положительно восприняла отсутствие у Вашингтона намерений указывать на причастность России к последним кибератакам в США. Пресс-секретарь главы государства высоко оценил важность американского заявления.

По итогам встречи глава Белого дома Джозеф Байден рассказал о передаче Москве списка объектов инфраструктуры, на которые Соединенные Штаты предлагают запретить кибератаки и нападения другого характера. Об этом сообщает телеканал RT.

#путин #песков #байден #кибербезопасность
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