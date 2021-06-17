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Песков: Путин и Байден не обсуждали Украину углубленно

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 12:02 93

Песков: Путин и Байден не обсуждали Украину углубленно
politexpert.net / Евгений Зайцев

Тема Украины обсуждалась на российско-американском саммите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопросы, связанные с Киевом, не рассматривали углубленно.

Таким образом представитель Кремля объяснил слова президента России Владимира Путина про "Украину мазком". Российский лидер имел в виду, что тему просто обозначили в арсенале проблем, детального разговора об Украине не было.

Главы государств провели встречу 16 июня. Стороны вели дискуссию чуть больше трех с половиной часов.

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