Песков: Путин и Байден не обсуждали Украину углубленно

politexpert.net / Евгений Зайцев

Тема Украины обсуждалась на российско-американском саммите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопросы, связанные с Киевом, не рассматривали углубленно.

Таким образом представитель Кремля объяснил слова президента России Владимира Путина про "Украину мазком". Российский лидер имел в виду, что тему просто обозначили в арсенале проблем, детального разговора об Украине не было.

Главы государств провели встречу 16 июня. Стороны вели дискуссию чуть больше трех с половиной часов.