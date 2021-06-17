Власти Крыма объявили режим ЧС на востоке полуострова

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Режим чрезвычайной ситуации объявили на востоке Крымского полуострова из-за обильных осадков.

Сильные ливни стали причиной затопления Керчи и близлежащих населенных пунктов. После ночного дождя в регионе пострадали дома и социальные объекты. Центр города и больница остались без электричества. На место происшествия прибыл глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Власти Крыма пообещали компенсировать ущерб жителям Керчи и соседних районов. Оперативный штаб принял решение признать ситуацию как чрезвычайную в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.