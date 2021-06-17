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В Кремле рассказали о подготовке списков для обмена заключенными между Россией и США

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 11:57 86

В Кремле рассказали о подготовке списков для обмена заключенными между Россией и США
Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Россия и США пока не сверяли списки для обмена заключенными. Такую информацию сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время женевского саммита президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден договорились провести обмен заключенными. По словам Пескова, списки пока ни одна, ни другая стороны не подготовили.

Он подчеркнул: проработка вопроса будет проходить непублично. Дедлайна в этом важном вопросе нет, заключил Дмитрий Песков.

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