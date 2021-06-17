Песков сообщил, что Путин и Байден обсудили работу посольств РФ и США

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Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден подняли вопрос функционирования посольств. Обсуждение темы продолжится на рабочем уровне.

Вопрос работы посольств в Москве и Вашингтоне является непростым. Участники женевского саммита обсуждали его, но работа продолжится уже на другом уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля сказал, что российский посол Анатолий Антонов вернется в Америку и продолжит свою работу. Это произойдет в конце июня.

Переговоры Путина и Байдена прошли 16 июня в Женеве. Лидеры стран обсудили кибератаки и контроль над ядерным оружием.