Джаралла заявил, что потоп в Керчи поможет водоснабжению Крыма

Prt Scr youtube.com / ZON 2

Обильные ливни, которые обрушились на восточную часть Крымского полуострова, улучшат ситуацию с водоснабжением в республике, заявил «Политике Сегодня» крымский политолог Владимир Джаралла. По его словам, сейчас нужно ситуацию использовать рационально.

«Цикл природный сменился: на засушливость пришли достаточно обильные осадки. Это уже очевидно по общему водопотоку, который есть в Крыму. Мы можем говорить о том, что в данном случае угрозы, о которых много говорили в последнее время, несколько отходят в сторону. На первое место приходят вопросы рационального обращения с этой водой, разработки технологий которые помогают ее улавливать и использовать», — сказал Джаралла в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Политолог добавил, что обстановка не требует каких-то уникальных технологий, опыт грамотного использования воды наработан достаточно давно, просто теперь «за это дело нужно взяться».

«То есть снижение водопотерь путем замены коммуникаций , использование и создание очистных сооружений для того, чтобы улучшить водообмен и подобные же вопросы», — объяснил эксперт.

Prt Scr youtube.com / ZON 2

Он также сообщил, что ситуация с водой в столице Крыма Симферополе уже «очевидно стала лучше». Сейчас нужно ждать информацию из других регионов, заключил Джаралла.

Керчь и Ленинский район Крыма всего за одну ночь затопили ливни, объем которых достиг двух месячных норм осадков. Глава республики Сергей Аксенов прибыл в город и назвал увиденное «природной катастрофой».

Прошлый год для полуострова стал самым засушливым за последние 150 лет. Зимой и весной 2020 года практически не было осадков. К осени в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах воду стали давать по расписанию. По словам Джараллы, в столице Крыма график подачи воды отменили несколько недель назад.