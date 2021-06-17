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В Кремле сообщили, что Антонов вернется в Вашингтон в конце июня

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 11:31 59

В Кремле сообщили, что Антонов вернется в Вашингтон в конце июня
wikipedia.org / NVO / CC BY-SA 3.0

Российский посол Анатолий Антонов продолжит заниматься своей работой в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Посол РФ вернется в США в конце июня, пояснил Песков в беседе с журналистами российских СМИ.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ позитивно оценил прошедшие в Женеве переговоры. По его мнению, встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена прошла скорее "со знаком плюс".

Участники саммита отметили важность вопроса безопасности в киберпространстве. Подписание соглашений по этому вопросу не планировалось, уточнил Песков.

#россия #сша #песков #антонов
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