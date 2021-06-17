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В петербургской квартире депутата Резника проходят обыски

Происшествия
/ Обновлено: 17 июня 2021 11:43 76

В петербургской квартире депутата Резника проходят обыски
Невские Новости / Никита Нестеров

Силовики нагрянули с обысками в квартиру депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника. Причина следственных мероприятий не называется.

По данным СМИ, обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела о наркотиках. Запрещенные вещества ранее были найдены в квартире родственника Резника.

Сам депутат в настоящее время находится на своей даче в Ленобласти. По словам адвоката, представляющего интересы политика, там тоже проводятся обыски.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о квартирном скандале с участием депутата городского парламента Максима Резника.

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