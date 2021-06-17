Рогозин объяснил, почему сорвалось сотрудничество Роскосмоса и Голливуда

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация вела переговоры о съемках на МКС голливудского фильма, однако договоренностям помешала политика.

Автор фильмов "Грань будущего" и "Превосходство Борна" — режиссер Даг Лайман — связался с Роскосмосом для съемок своей новой картины. Как пояснил глава российской космической корпорации, речь идет о ленте с Томом Крузом в главной роли.

По словам Рогозина, голливудский кинематографист хотел вылететь на орбиту на корабле "Союз" и поработать на МКС с российскими космонавтами. Даг Лайман и Роскосмос уже достигли определенных договоренностей, однако планам помешали "политические силы" в США.

"Однако в марте мы узнали о том, что некие политические силы запретили американским киношникам делать этот уникальный проект", — объяснил Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава Роскосмоса отметил, что голливудскую команду заставили обратиться за услугами к американской компании. Несмотря на сорванное сотрудничество, именно этот инцидент подтолкнул на создание первой российской космической картины. Съемки фильма под рабочим названием "Вызов" начнутся уже осенью. Режиссер Клим Шипенко вместе с главными актерами отправится на МКС, они пробудут там около двух недель.