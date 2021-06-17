В Кремле указали на расхождение позиций Москвы и Вашингтона по Белоруссии

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Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден на переговорах продемонстрировали расхождение позиций по Белоруссии, заявили в Кремле.

Речь идет о встрече лидеров двух государств, которая прошла в Женеве 16 июня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, во время переговоров было констатировано, что сближение позиций Москвы и Вашингтона по Белоруссии невозможно.

Песков также отметил, что президенты не стали детально обсуждать Украину. Тема возможного присоединения Киева к НАТО обговаривалась, но лишь "мазком", добавил пресс-секретарь.