Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Соединенные Штаты осознают безальтернативность минских договоренностей в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России положительно оценил позицию американских властей. Несмотря на поддержку Киева, Вашингтон выказал приверженность "нормандскому формату" и Минским соглашениям как способам мирно нормализовать обстановку на Украине.

Накануне в Женеве встретились глава Белого дома Джозеф Байден и российский лидер Владимир Путин. В ходе переговоров коллеги, в частности, затронули тему развития ситуации на Украине. Президент РФ отметил, что у Москвы только одно обязательство перед Киевом — выполнение обязательств в рамках минских договоренностей.