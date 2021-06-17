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Песков констатировал отсутствие альтернативы Минским соглашениям

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 11:29 98

Песков констатировал отсутствие альтернативы Минским соглашениям
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Соединенные Штаты осознают безальтернативность минских договоренностей в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России положительно оценил позицию американских властей. Несмотря на поддержку Киева, Вашингтон выказал приверженность "нормандскому формату" и Минским соглашениям как способам мирно нормализовать обстановку на Украине.

Накануне в Женеве встретились глава Белого дома Джозеф Байден и российский лидер Владимир Путин. В ходе переговоров коллеги, в частности, затронули тему развития ситуации на Украине. Президент РФ отметил, что у Москвы только одно обязательство перед Киевом — выполнение обязательств в рамках минских договоренностей.

#сша #песков #минские соглашения
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