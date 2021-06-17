Пресс-служба Аксенова не знает, кто устроил заплыв за лодкой главы Крыма

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Личности мужчин, которые устроили заплыв за лодкой прибывшего в Керчь главы Крыма Сергея Аксенова, пока не установлены, заявили в пресс-службе политика.

Аксенов лично прибыл в Керчь для инспекции ситуации с затоплением в городе. В Сети появились кадры, на которых за его лодкой плывут трое мужчин. Пресс-секретарь главы Крыма Анна Ченская заявила, что не знает, кто эти люди.

Аномальные ливни прошли в Керчи и близлежащих районах минувшей ночью. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать людей из самых пострадавших от потопа зданий. Аксенов пообещал помощь жителям затопленных домов.