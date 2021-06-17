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Вопрос участия США в "нормандском формате" остался вне повестки диалога Путина и Байдена

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 11:10 63

Вопрос участия США в «нормандском формате» остался вне повестки диалога Путина и Байдена
Prt Scr youtube.com / Телеканал 360 / прямая трансляция

Участие США в "нормандском формате" не обговаривалось во время российско-американского саммита. Об этом в радиоэфире рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее несколько украинских политиков предложили включить Вашингтон в переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. В этом заинтересован, в частности, президент Украины Владимир Зеленский.

Журналисты поинтересовались, затрагивался ли этот вопрос во время переговоров президента России Владимира Путина и американского главы Джо Байдена в Женеве. Песков ответил отрицательно.

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