Вопрос участия США в «нормандском формате» остался вне повестки диалога Путина и Байдена

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Участие США в "нормандском формате" не обговаривалось во время российско-американского саммита. Об этом в радиоэфире рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее несколько украинских политиков предложили включить Вашингтон в переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. В этом заинтересован, в частности, президент Украины Владимир Зеленский.

Журналисты поинтересовались, затрагивался ли этот вопрос во время переговоров президента России Владимира Путина и американского главы Джо Байдена в Женеве. Песков ответил отрицательно.