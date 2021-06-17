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Глава Крыма на лодке осматривает наиболее пострадавшие от наводнения районы Керчи

Общество
/ Обновлено: 17 июня 2021 11:44 59

Глава Крыма на лодке осматривает наиболее пострадавшие от наводнения районы Керчи
Prt Scr youtube.com / Аргументы недели Крым

Прибывший на Керченский полуостров глава Крыма Сергей Аксенов проводит инспекцию наиболее пострадавших от наводнения районов.

Керчь и ряд близлежащих поселков ушли под воду из-за аномального ливня, обрушившегося на полуостров накануне. Всего за ночь здесь выпало две месячных нормы осадков. Глава Крыма на лодке проводит тщательную инспекцию самых пострадавших районов.

В связи с произошедшим, часть города осталась без электричества. Сотрудники МЧС проводят массовую эвакуацию людей из наиболее пострадавших районов. Над ними для фиксации происходящего курсируют БПЛА, пишет Федеральное агентство новостей.

#крым #наводнение #аксенов
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